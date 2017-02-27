При взрыве колеса БелАЗа пострадали 4 человека

Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 февраля, на одном из угольных предприятий Прокопьевска.
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, с территории угольного разреза около 6 часов вечера в больницу были доставлены 4 травмированных мужчин. По предварительным данным, телесные повреждения они получили в результате несчастного случая. При установке колеса на БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн произошел взрыв колеса. В результате четверо работников серьезно пострадали. Врачи диагностировали мужчинам переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения барабанных перепонок, травмы глаз и другое.
Сейчас в обстоятельствах данного инцидента разбираются следственные органы.
По информации Правоохранительного портала Кузбасса.
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