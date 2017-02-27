15 лет драгдилер проведет за решеткой

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В Кемеровской области за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере осужден 48-летний гражданин Украины Станислав Бахарев.

Как сообщает УФСБ России по Кемеровской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ведомства было установлено, что Бахарев договорился со своим знакомым (в отношении которого уже вынесен приговор в июле 2016 года) о совместном сбыте наркотических средств на территории города Кемерова. Бахарев, находясь в Москве, передал своему знакомому наркотическое средство в особо крупном размере: экстази общей массой более 700 граммов, метамфетамин общей массой более 1,5 килограммов. Указанные наркотические средства Скрипченко В.В. должен был незаконно сбыть в Кемерове.

Бахареву довести свой умысел до конца не удалось. Его задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области в Москве на Киевском вокзале в ходе оперативного эксперимента, при попытке передачи очередной партии наркотических средств. При его обыске сотрудники УФСБ России по Кемеровской области изъяли экстази общей массой более 6 килограммов.

Ленинский районный суд города Кемерово признал Станислава Бахарева виновным в совершении покушения на сбыт особо крупной партии наркотиков. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда приговор в части срока наказания был изменен – окончательно Бахареву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.