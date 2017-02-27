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    • Несмотря на ранение полицейский задержал преступника

    27 Февраль 2017 / Криминал

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    Накануне вечером в городе Осинники участковый уполномоченный полиции майор полиции Зураб Дзнеладзе, находясь на службе, увидел, как на остановке общественного транспорта неизвестный пытался вырвать сумку из рук женщины. Полицейский незамедлительно поспешил на помощь горожанке.

    Заметив приближение сотрудника полиции в форме, злоумышленник достал нож и напал на него. Налетчик ударил участкового ножом в грудь и попытался скрыться.

    Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, несмотря на полученное ранение, Зураб Дзнеладзе применил боевые приемы борьбы и в результате сумел обезоружить, скрутить нападавшего и доставить его в отдел полиции.

    В настоящее время участковый уполномоченный находится в больнице, ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни полицейского ничего не угрожает.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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    По информации Правоохранительного портала Кузбасса.

     

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