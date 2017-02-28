Застрелил женщину и ранил ее знакомого

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области ранее судимому 47-летнему жителю г. Березовский предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, 26 февраля текущего года в ночное время обвиняемому позвонила родственница и сообщила, что к ней приходила компания знакомых и интересовалась его местонахождением. Мужчина, предполагая, что они придут к нему и будут бить, решил вооружиться. В сарае у него хранилось 2 экземпляра самодельного оружия по типу «поджига». Взяв его, он вышел во двор, где встретился с той самой компанией. Без какого-либо разбирательства он выстрелил и ранил 29-летнего мужчину в живот, затем из второго оружия он попал 34-летней женщине в шею. Очевидец, подруга потерпевшей, вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины, второго потерпевшего они госпитализировали. В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователям обвиняемый пояснил, что с подругой потерпевшей на протяжении нескольких лет у них были конфликтные взаимоотношения, она с компанией молодых людей уже предпринимала попытку избить его. Потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе предварительного следствия будут квалифицированы все действия обвиняемого.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.