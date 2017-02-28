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    • Осужден за попытку изнасиловать дочь сожительницы

    28 Февраль 2017 / Криминал

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    Жителю Киселевска вынесен приговор за насильственное преступление сексуального характера.

    Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 30-летнему жителю г. Киселевска. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).

    Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года у осужденного, который находился  дома в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на сексуальные отношения с 15-летней дочерью сожительницы. Понимая, что мать будет защищать ребенка, злоумышленник столкнул сожительницу  в подполье, закрыл крышку, а сверху поставил стиральную машину, чтобы у нее не было возможности освободиться. После чего направил внимание на девочку. Она стала кричать и звать на помощь. Мать, слышавшая крики дочери, смогла сдвинуть груз и  крышку подпола. Сожитель, увидев это, остановил женщину и снова заблокировал выход. Девочка в этот момент попыталась убежать из дома, однако мужчина  успел поймать ее на выходе. К этому моменту женщине удалось выбраться из подполья, она оттащила злоумышленника от дочери. Этих минут хватило, чтобы потерпевшая добежала до соседей, которые вызвала сотрудников полиции. Оперативно прибыв на сигнал, сотрудники задержали мужчину. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью неопровержимых доказательств  мужчина дал признательные показания.

    В связи с недостаточной профилактической работой с ранее судимыми  лицами в органы полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

    Приговором суда  мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы  в колонии строгого режима.

    По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

     

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