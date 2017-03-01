Возбуждено уголовное дело по факту гибели 2 детей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По версии следствия, 28 февраля текущего года в дневное время жители Рудничного района г. Кемерово заметили задымление частного дома, вызвали сотрудников МЧС. К этому времени домой пришла хозяйка, вместе с соседями вынесла на улицу детей в возрасте 2 лет 6 месяцев, 6 лет 8 месяцев. Однако спасти детей не удалось, врачи «скорой помощи» констатировали их смерть. Приехавшие сотрудники МЧС ликвидировали очаг тления – кресло. Предварительно установлено, что мать закрыла сыновей дома одних и ушла по делам. Предположительно в это время дети нашли зажигалку и играли с ней, сидя на кресле. В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. Необходимо отметить, что женщина одна воспитывала 4 детей. На семью запрошен характеризующий материал.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается причина смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.
По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.