На территории бывшего завода погиб 11-летний школьник

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Он разбился, упав с крыши шестиэтажного здания.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком накануне около трех часов дня на неохраняемой территории бывшего завода «Кузбассэлемент». Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, на крыше одного из зданий играли двое школьников. Один из них внезапно поскользнулся и сорвался с крыши. Он успел зацепиться руками за край крыши и повиснуть, однако второй ребенок не смог ему помочь. В результате 11-летний мальчик сорвался вниз и разбился.

Сейчас правоохранительные органы Ленинска-Кузнецкого проводят проверку по данному факту. В частности, изучается, почему опасный объект никак не охраняется.

Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, семья, в которой воспитывался подросток, характеризуется положительно. Устанавливается, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие знаки об опасности. По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти мальчика.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.