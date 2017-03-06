24 наркоторговца задержаны в ходе спецоперации

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Крупный канал поставок и сбыта синтетических наркотиков пресекли полицейские в Кузбассе. В одном из интернет-мессенджеров злоумышленники создали закрытую группу. Попасть в нее могли только покупатели крупных партий наркотиков. Они устанавливали необходимое программное обеспечение и получали пароли доступа к системе обмена сообщениями. Клиентами были в основном драгдилеры, распространявшие товар в разных городах. Они отправляли на счета организаторов наркотрафика денежные переводы и получали координаты тайников со спайсами и так называемой «солью». Масштабную операцию по задержанию участников преступной группы провели одновременно в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, а также в Барнауле Алтайского края.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сотрудниками полиции были задержаны 24 человека. Это были вербовщики, оптовые поставщики, операторы, наркокурьеры и закладчики. Стражи порядка выяснили, что каждый из них отвечал за распространение наркотиков на строго ограниченной территории. При этом в целях конспирации злоумышленники никогда не встречались друг с другом, поддерживали общение исключительно в мессенджерах под вымышленными именами. В ходе проведенных обысков по местам проживания подозреваемых, а также в арендованных ими квартирах, сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные средства связи и доступа в сеть Интернет, а также около 2 килограммов наркотиков синтетического происхождения. Возбуждены 22 уголовных дела».