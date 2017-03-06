В Междуреченске полицейские пресекли деятельность наркопритона

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О квартире, в которой постоянно собираются наркоманы, сообщили жители дома. Проверка информацию подтвердила. В квартиру можно было попасть только по предварительному телефонному звонку. Но полицейские в ходе оперативной комбинации нанесли неожиданный визит. Кроме хозяйки, в притоне оказались еще две женщины и мужчина. Все в состоянии наркотического опьянения. Полицейские обнаружили множество шприцев с остатками наркотического вещества, флаконы для приготовления героинового раствора и другие улики. За визит постояльцы расплачивались с хозяйкой дозой, после чего вместе с ней употребляли наркотик. Гостям притона грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для хозяйки квартиры закон предусматривает более серьезное наказание.

Наталья Маслакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области: «В отношении злоумышленницы, которой оказалась ранее судимая 36-летняя местная жительница, возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств» . В качестве наказания ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет».