В. Гаранина осудили… и освободили по амнистии

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В Кемеровской области вынесен приговор бывшему главе города Прокопьевска в злоупотреблении должностными полномочиями.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе г. Прокопьевска Валерию Гаранину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями, действуя в интересах знакомой местной жительницы, в 2010 году совершил действия по приобретению квартиры за счет бюджетных средств. На ее банковский счет было перечислено 2 млн 400 тысяч рублей из городского бюджета. Примечательно, что рыночная стоимость данной квартиры составляла 1млн 395 тысяч рублей. В результате неправомерных действий должностного лица городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила факт подписания чиновником распоряжений о перечислении бюджетных средств. В ходе предварительного расследования вину Гаранин не признал.

Приговором суда Гаранину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать управленческие должности сроком 2 года. В связи с актом амнистии освобождён от наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.