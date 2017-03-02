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    • В Кемерове застрелен предприниматель

    2 Март 2017 / Расследования

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    В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя, тело которого обнаружено в гаражном кооперативе.

    1 марта 2017 года около 21 часа (местного времени) в гаражном кооперативе   Заводского района областного центра обнаружено тело 39-летнего местного жителя с огнестрельными  ранениями в области головы и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

    По предварительным данным, погибший занимался продажей электротоваров на территории Кемерова, имел торговые площади. В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение.  Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых предпринимательская деятельность. Следует отметить, что потерпевший парковал свой автомобиль в гараже и  успел нажать тревожную кнопку, прибывший наряд Росгвардии  обнаружил его тело. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены гильзы от патронов по предварительным данным пистолета ПМ.

    Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на  установление лиц, причастных к совершению преступления.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, причины смерти потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

    По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

      

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