Уклоняются от уплаты налогов

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В Кузбассе руководство спиртового комбината обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 33,7 миллиона рублей.

По версии следствия, в четвертом квартале 2015 года руководство спиртового комбината путем внесения ложных сведений в налоговую декларацию уклонилось от уплаты налогов на сумму более 33,7 миллионов рублей. При исчислении налогооблагаемой базы руководство организации не учитывало суммы акцизов на подакцизные товары. При этом объем реально реализованного подакцизного товара занижался путем реализации якобы парфюмерно-косметической продукции. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в особо крупном размере». В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса.