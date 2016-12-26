Внимание! Розыск!

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Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по г. Кемерово за совершение тяжкого преступления разыскивают злоумышленника, который 16 декабря текущего года около 20:30 совершил вооруженное нападение на магазин по продаже мобильных телефонов, расположенный на пр. Ленина областного центра. Налетчик зашел в заведение, скрывая лицо под медицинской маской. Некоторое время он присматривался к выставленному на полках товару, затем, угрожая предметом, похожим на обрез, напал на продавца. Преступник закрыл женщину в подсобном помещении, разбил стеклянную витрину, похитил 6 телефонов и скрылся. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, глаза чуть сужены, по бокам глаз морщинки, кожа смуглая.

Был одет: шапка вязаная черного цвета с подворотом, пуховик темно-болотного цвета длиной до бедра с капюшоном, темные штаны, черные ботинки на толстой подошве. При себе имел спортивную сумку черного цвета.

Особые приметы: на руках могут находиться порезы от стекла после разбития витрины.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией о личности либо месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-07-15, 8-(3842)-75-43-00 или на телефон «02».

Анонимность гарантируется.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.