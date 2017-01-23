Внимание! Помогите найти девочку!

Сотрудниками отдела полиции «Рудничный» отдела МВД России по г. Прокопьевску разыскивается несовершеннолетняя Полина Михайлова, 09.06.2002 года рождения. В ночь на 21 января 2017 года она самовольно покинула больницу, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: среднего телосложения, рост 160 см, волос светлый, ниже плеч, лицо европейского типа.
Была одета: кофта вязаная тёмного цвета, джинсы синие, сапоги (угги) коричневого цвета.
Граждан, знающих что-либо о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефону в Прокопьевске: 8-(38466)-2-25-83.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
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