Внимание! Пропала школьница!
В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю школьницу.
Накануне ночью в отдел полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России по г. Новокузнецку обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 12-летней дочери. Около 19:00 девочка вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить. Однако по пути школьница пропала. В автобусе ее не оказалось, на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен. Самостоятельные поиски девочки не дали результатов, поэтому ее мама обратилась за помощью в полицию.
В городе были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. Опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители, никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Проверен общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения. До настоящего времени поиски не дали положительных результатов.
Школьница была одета:
— шапка голубая с помпоном, с отворотом;
— пуховик темно-синий с капюшоном, с мехом темно-синего цвета и ремнем на резинке;
— олимпийка розовая;
— лосины серого цвета;
— белая майка;
— сапоги замшевые черного цвета, на замке сзади, золотистого цвета;
— носки темно-синего цвета.
При себе имела рюкзак темно-синего цвета.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении без вести пропавшей Виктории Реймер, 2004 года рождения, сообщить об этом в полицию по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-31-15-15 или 02.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.