Внимание! Пропала школьница!

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В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю школьницу.

Накануне ночью в отдел полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России по г. Новокузнецку обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 12-летней дочери. Около 19:00 девочка вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить. Однако по пути школьница пропала. В автобусе ее не оказалось, на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен. Самостоятельные поиски девочки не дали результатов, поэтому ее мама обратилась за помощью в полицию.

В городе были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. Опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители, никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Проверен общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения. До настоящего времени поиски не дали положительных результатов.

Школьница была одета:

— шапка голубая с помпоном, с отворотом;

— пуховик темно-синий с капюшоном, с мехом темно-синего цвета и ремнем на резинке;

— олимпийка розовая;

— лосины серого цвета;

— белая майка;

— сапоги замшевые черного цвета, на замке сзади, золотистого цвета;

— носки темно-синего цвета.

При себе имела рюкзак темно-синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении без вести пропавшей Виктории Реймер, 2004 года рождения, сообщить об этом в полицию по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-31-15-15 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.