Полиция просит помочь в розыске!

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Отделом МВД России по Прокопьевскому району разыскивается Анастасия Агаркова, 17.01.1999 года рождения.

25 января около 7:00 она вышла на остановке «Аэропорт» из автомобиля и до настоящего времени не вернулась. Предположительно, направлялась на автобусе маршрута № 160 в Новокузнецк.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо европейского типа, волос темно-русый волнистый ниже плеч.

Была одета: куртка болоньевая синего цвета с белыми вставками, с капюшоном с опушкой из меха темного цвета, шапка спортивная вязаная черного цвета с белым рисунком на отвороте, джинсы синие, кофта голубая.

При себе имела паспорт, смартфон «Fly» в корпусе черного цвета. Может представляться Анастасией Заводной, Анастасией Мироновой.

Граждан, что-либо знающих о разыскиваемой, просим сообщить по телефону в городе Прокопьевске: 8-(38466)-9-17-57.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.