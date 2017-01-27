Помогите в поиске ребенка!

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Новокузнецкие полицейские ищут автомобилистов, чьи видеорегистраторы могли запечатлеть пропавшую школьницу

В Новокузнецке продолжаются поиски без вести пропавшей Виктории Реймер. 26 января около 19:00 девочка вышла из дома по переулку Актюбинскому, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить. Однако по пути школьница пропала.

В настоящее время в Новокузнецке проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы полицейские, следователи, добровольные народные дружинники, сотрудники МЧС, военнослужащие, волонтеры поискового отряда, неравнодушные граждане.

Сотрудники полиции обращаются к водителям, имеющим на автомобилях видеорегистраторы и следовавшим 26.01.2017 г. в период времени с 19:00 до 20:00 по улице Автодорожной города Новокузнецка, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России по г. Новокузнецку по телефонам 8-(3843)-31-15-15 и 8-(3843)-31-02-15. Видеорегистраторами могла быть зафиксирована пропавшая девочка.

( По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области)