Как идут поиски Виктории Реймер (сюжет)

В Новокузнецке продолжаются поиски 12-летней школьницы, пропавшей на прошлой неделе в Орджоникидзевском районе. В розыске заняты сотрудники следственного комитета, полиции, МЧС и волонтеры. Ее ищут уже пятые сутки. 12-летняя Виктория Реймер вечером 26 января вышла из дома на переулке Актюбинском в Орджоникидзевском районе. Собиралась к старшей сестре, но пропала. Искать школьницу начали сразу после обращения родственников. След девочки, взятый собакой во время поисков, оборвался на автобусной остановке примерно в паре сотен метров от переулка. К полиции подключились сотрудники, МЧС, служащие внутренних войск. Задействовали и снегоходную технику, чтобы проверить лесные массивы, шахтовые отвалы.
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