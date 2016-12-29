Выбрали лучшие ледовые фигуры! (сюжет)

просмотров: 101

В Новокузнецке подвели итоги городского смотра-конкурса. Он уже третий по счёту.

Проигравших в этом конкурсе не было. Все получили заслуженные призы и по коробке мороженого от спонсоров. Третье место разделили фигуры вратаря и маяк. На ступеньку выше попали фигура «Крылья счастья» и символ будущего года.

Илья Храбрый, главный художник Новокузнецка: «Отличились, конечно, усердием, упорством, чем, собственно говоря, отличаются художники и скульпторы, творческие люди. Они всегда идут к какой-то поставленной цели и очень хотят видеть результат, и я очень рад, что они появились здесь в арт-сквере, потому что это неимоверный труд».

А вот лучшей ледовой скульптурой в арт-сквере по праву стал Георгий Победоносец. Оно и понятно, над ним работал дуэт профессионалов – художник Сергей Лыков и архитектор Павел Тиманов. Говорят, что задумка была ещё 3 года назад, но тогда лёд был не очень чистый. Сейчас с этим тоже были проблемы.

Сергей Лыков, художник-декоратор: «Пришёл сюда он вместе с шугой, вот хорошо, что был человек, который нам подготовил и чисто прозрачный остаток использовали».

Павел Тиманов, архитектор: «Днём у него там, где нимб, как раз солнце встаёт, в этом месте очень хорошо смотрится, т.е. мы на это и рассчитывали, было задумано так».

И самое главное, как говорит главный художник Новокузнецка, фигуры простояли уже пять дней и пока в целости-сохранности. Конечно, они сделаны как антивандальные. Но ломать ледяные красоты позволено только погоде, и только когда наступит весна.