Выставка храмовых икон Леонида Ключникова (сюжет)

В Новокузнецком художественном музее открылась выставка храмовых икон для строящейся церкви имени Петра и Февронии. Это уже четвертая выставка из цикла «Рождественские встречи», на которую свои работы представляет Леонид Ключников. Когда в конце 80-х годов в стране стали возрождать храмы, он был одним из первых кузбасских профессиональных художников, посвятивших свое творчество церковному искусству. Сегодня это один из ведущих иконописцев Кузбасса.
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