Не пропустите драматические эксперименты по Н. Лескову!

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Новокузнечан вновь приглашают стать участниками эксперимента. В драме 18-го февраля стартует уже четвертая по счету театральная лаборатория. В отличие от подобных проектов в других городах, она каждый раз посвящена только одному автору и позволяет по-новому и с разных точек зрения взглянуть на его творчество. В этом году выбрали Николая Лескова. Хотя признали, что театральным автором его не назовешь…

По его произведениям режиссеры из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Кемерова поставят с новокузнецкими артистами 4 эскиза спектакля: «Загон», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник» и «Дурачок». Как обычно, зрители голосованием решат, какая постановка достойна остаться в репертуаре театра. А само творчество Лескова, по мнению руководителя лаборатории, в наше раздираемое противоречиями время может быть особенно интересно.