Фотовыставка «Впечатление» (сюжет)

В Новокузнецком доме творческих союзов открылась фотовыставка. Организаторы из фотоклуба «Сибирь» назвали ее «Впечатление».
Невероятные красоты горного Алтая, азиатский колорит Тайланда, подкупающая простота бытовых сюжетов, а, иногда и печальные кадры современной действительности, мимо которых не смогли пройти фотографы. На этой выставке представлено 108 работ, и всё это – личные впечатления 13 авторов, которыми они хотят поделиться со своими земляками.
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