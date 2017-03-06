Премьера в Новокузнецком театре кукол «Сказ» (сюжет)

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«Мальчик со звезды». Работа с таким названием еще осенью была на афише театра. Но тогда это был совместный проект с планетарием для ночи искусств. Теперь по сути новая постановка. И на этот раз исключительно по мотивам сказки Оскара Уайльда. Хотя и в звездные дали зрители обязательно попадут.

Мать-королеву звездного мальчика, которая искала его долгие годы, а он, увидев ее жалкой нищенкой, прогнал, сыграла Наталья Самойлова. Признается: так как сама еще мамой не стала, было непросто понять психологию персонажей. Но в героев влюбилась. И ощущение, что делаешь что-то особенное, важное, не покидает. У Оскара Уайльда сказка – не просто история о красоте внешней и внутренней, о любви, добре и жестокости, об искуплении и прощении. Она – отражение общества. И с 19 века это осталось неизменным.