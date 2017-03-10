«Метамифика» от «Круга чистых» (сюжет)

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В Новокузнецком художественном музее открылась выставка картин творческой лаборатории «Круг чистых». Работы художников не раз выставлялись в России и за рубежом. И даже побывали в космосе, на борту спутника во время космического проекта, посвященного 500-летию открытия Америки. В Новокузнецке после длительного перерыва авторы показывают свою «Метамифику». Так называется экспозиция.

Спустя примерно 10 лет лаборатория новокузнецких художников, поэтов и музыкантов «Круг чистых» вновь представила на родине свои работы. Поистине, нет пророка в своем Отечестве. В Москве и других городах за это время прошли десятки выставок новокузнечан, которые попытались создать свою живописную форму, концепцию, переосмысливающую тысячелетний изобразительный опыт поколений. Картины, выставленные в Новокузнецком художественном музее, объединены в экспозицию под названием «Метамифика». Термина нет ни в одном словаре, это – неологизм, рожденный художниками Валерием и Мариной Колотвиными, Константином Егоровым. Но свою подробную трактовку они представили на выставке в виде текста. Если предельно кратко, да простят авторы, то это – состояние сознания, позволяющее ориентироваться во множественной реальности мифов.