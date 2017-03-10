11 марта в Новокузнецке пройдет рок-фестиваль (сюжет)

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Группа «Сказки на Ночь» репетирует новую песню. Она в числе многих других прозвучит 11 марта в рамках рок-фестиваля «Магнетик Мьюзик». Коллектив не только играет для своих поклонников, но и старается пропагандировать рок-культуру среди молодежи. Очередной рок-фестиваль будет уже седьмым по счету, он объединит выступление четырех групп, разных по стилю, но близких по духу.

Только рок-музыкой фестиваль не ограничится. Планируется выступление танцевальной группы, собравшихся зрителей будут развлекать аниматоры, состоится розыгрыш призов и тому подобное. Организаторы ищут новые формы проведения мероприятия и надеются, что гостям понравится.