КУЛЬТСРЕДА: 75 лет и причин любить театр

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Работа в офисе. Тел.: 330-180.

Требуются продавцы в продуктовый супермаркет ТЦ «КОНТИНЕНТ». Тел.: (3843) 700-481.