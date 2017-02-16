КУЛЬТСРЕДА: 16-й фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке»

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Февраль в Новокузнецке – время авторской песни. В этом году в южной столице Кузбасса прошёл уже 16-й фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке». В течение 4-х дней со сцены Театра металлургов звучали собственные песни новокузнецких бардов и гостей города, произведения классиков жанра, и, конечно, песни Владимира Высоцкого.

За 16-летнюю историю фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» вырос в масштабное мероприятие. За 4 дня проходят не только традиционные концерты, но и всевозможные встречи, творческие вечера. В этот раз первыми слушателями гостей фестиваля стали ребята из детского дома «Остров надежды». Приехал к ним мэтр авторской песни Сергей Матвеенко из Москвы. Несмотря на взрослый репертуар, он быстро нашел общий язык с подрастающим поколением.

На следующий день Сергей Матвеенко пел уже в библиотеке имени Гоголя для взрослой аудитории. Каждую песню он сопровождает рассказом о ее создания, либо о каком-то случае, связанным с ее исполнением. Так что вместе получается целая история. Вот и выступление накануне перед детьми тоже попало в очередную бардовскую байку с некоторыми дополнениями.

Кроме творческих встреч, по вечерам – традиционные концерты. В первый день традиционно выступают новокузнецкие барды, затем эстафету подхватывают гости фестиваля, на третий день – общий гала-концерт. Все выступления идут при переполненных залах. Каждый год не обходится без новых имен интересных исполнителей.

«10 канал» тоже не остался в стороне от фестиваля. В гостях программы «Самое время. Утро» побывали один из организаторов и большой почитатель творчества Владимира Высоцкого Виктор Евстропов и автор-исполнитель Ольга Ангилевич. Кстати, Ольга представила зрителям новую песню, премьера которой в Новокузнецке состоялась днем ранее на сцене фестиваля.

Завершился фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» концертом новокузнецких бардов Валерия Куличенко и Евгения Харитонова. И в очередной раз под аплодисменты пел Сергей Матвеенко.

Кстати, следующий 17-ый фестиваль станет дважды юбилейным. Это будет год 80-летия Владимира Высоцкого и 45-летия его посещения Кузнецкого металлургического комбината.