КУЛЬТСРЕДА: выставка к 8 Марта

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В Новокузнецке в библиотеке имени Гоголя открылась экспозиция, которую назвали «Маленькие фрагменты огромного мира». Это работы двух авторов, выполненные разными техниками и в разных жанрах и, независимо от содержания, создающие у зрителя праздничное весеннее настроение.

Эта выставка – первая персональная для обоих авторов, Светланы Жесткой и Ирины Ширшановой. 60 очень разных работ, объединенных общим настроением, тщательно отобранных, с надеждой на то, что между картинами и зрителем состоится диалог и каждое полотно откроет поклонникам искусства свою прелесть. При беглом просмотре, говорят искусствоведы, этого обычно не происходит.