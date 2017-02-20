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    • Было белое, стало чёрное…

    20 Февраль 2017 / Народный репортер

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    Новокузнечанка Олеся Заводина прислала в редакцию «10 канала»  такие кадры: чёрный снег, почерневшие машины. Это на улице Рудокопровой в Новокузнецке. Рядом находится угольный склад. Несколько лет назад по решению суда он приостанавливал свою деятельность. После нового года начал пылить снова, говорят работающие рядом горожане. Планируют написать заявление в природоохранную прокуратуру.

    Олеся Заводина: «Я утром оставляю машину возле работы, вечером выхожу в 6 часов, и у меня машина покрыта толстым слоем грязи, пыли угольной, которая просто так водой не смывается, даже на автомойках она смывается только химией».

    Если вы сняли интересное фото или видео, присылайте на сайт «10 канала» или приносите к нам в редакцию по адресу: Ермакова, 9а. И вы станете автором нашей традиционной рубрики «Народный репортер».

     

     

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