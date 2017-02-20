Было белое, стало чёрное…

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Новокузнечанка Олеся Заводина прислала в редакцию «10 канала» такие кадры: чёрный снег, почерневшие машины. Это на улице Рудокопровой в Новокузнецке. Рядом находится угольный склад. Несколько лет назад по решению суда он приостанавливал свою деятельность. После нового года начал пылить снова, говорят работающие рядом горожане. Планируют написать заявление в природоохранную прокуратуру.

Олеся Заводина: «Я утром оставляю машину возле работы, вечером выхожу в 6 часов, и у меня машина покрыта толстым слоем грязи, пыли угольной, которая просто так водой не смывается, даже на автомойках она смывается только химией».

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