893 млн рублей на создание комфортной городской среды

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По соглашению Амана Тулеева с Минстроем регион получит почти 652 млн федеральных средств, софинансирование из областного бюджета превысит 241 млн рублей.

Треть всех средств будет направлена на благоустройство скверов и общественных мест отдыха, основная часть денег пойдет на благоустройство дворов.

Субсидии будут распределены между 16 из 34 муниципалитетов, включая две территории социально-опережающего развития.

В Кемерово будет перечислено 400 млн рублей, из них около трети — на капремонт участка бульвара Строителей от пр. Ленина до пр. Химиков.

Новокузнецк получит 200 млн рублей на работы в рамках 400-летия города, Междуреченск — 80 млн рублей на подготовку дворов к областному Дню шахтера-2017, а Таштагол — более 53 млн рублей по Дню шахтера-2018.

Территории опережающего социально-экономического развития Анжеро-Судженск и Юрга — по 28 млн рублей.

В Калтан будет направлено 15 млн рублей на 90-летие п. Малиновка, такая же сумма пойдет в Прокопьевск.

Еще семь моногородов получат по 10 млн рублей. Это Тайга, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск, Осинники, Мыски.

На благоустройство райцентра Яшкино Яшкинского района предусмотрено 4 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.