Задолженность по зарплате в Кузбассе сократилась в 2 раза
Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, на 1 февраля сумма долга составляла 79,9 млн рублей, а в конце месяца — 40 млн рублей.
В том числе МКП «ЖКХ» Топкинского района (директор Ахмед Евлоев) полностью погасило долг перед работниками на 3,1 млн рублей.
ООО «Кузбассмясопром» Промышленновского района (гендиректор Александр Кикалов) выплатил 1,1 млн рублей, и теперь остаток задолженности равен 2,5 млн рублей.
37,3% от оставшегося объема долга, или 15,3 млн рублей, приходится на организации-банкроты (на начало месяца — 19,2%).
Любой кузбассовец, как работник, так и работодатель, может обратиться в департамент труда и занятости по телефону «горячей линии» (8-384-2) 58-72-84, оставить свое сообщение или сразу получить консультацию по вопросам прав и обязанностей, легализации трудовых отношений, выдачи зарплаты вовремя и в полном объеме.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.