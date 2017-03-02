Новое соглашение о сотрудничестве подписано

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Областная администрация подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год с ООО «Энергоуголь».

Подписали документ первый замгубернатора Владимир Чернов и директор ООО «Энергоуголь» Игорь Данилко.

Соглашение предусматривает выход принадлежащего «Энергоуглю» разреза «Подгорный» на проектную мощность 700 тыс. тонн. Прирост к уровню 2016 года составит 2,3%. Предприятие повысит социальную защищенность работников — всего их 293, увеличит среднюю зарплату на 10%.

Инвестиции в производство составят 15 млн рублей. Кроме того, на обеспечение промбезопасности и охрану труда горняков будет направлено 4,8 млн рублей.

Предусмотрено участие предприятия в финансировании подготовки Дня шахтера, предоставление угля для коммунально-бытовых нужд области, в том числе для ЖКХ, населения, соцсферы.

В рамках соглашения на 2016 год предприятие инвестировало в развитие производства 17,3 млн рублей и направило на повышение уровня безопасности горняцкого труда 3,33 млн рублей, а также поддержало областные социальные программы.

Кроме того, в 2016 году, вне соглашения, «Энергоуголь» оказал финансовую поддержку в реализации социальных программ Новокузнецкого района: в улучшении водоочистки и монтаже уличного освещения в п. Рассвет, предоставлении спецтехники для нужд посёлка. Также были отремонтированы школа и хоккейная коробка, приобретена школьная форма.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.