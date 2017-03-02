Новокузнецк готовится к 400-летию

просмотров: 68

400-летний юбилей должен стать для Новокузнецка не только запоминающимся праздником, но и помочь решить некоторые проблемы. На заседании коллегии представили план мероприятий и рассказали, откуда будут привлекать деньги в условиях сокращённого финансирования.

От проектной суммы федерального финансирования ближе к 400-летию Новокузнецка осталось около 12%. В 2013 году озвучивали цифру в 3,4 миллиарда рублей, сейчас – 406 миллионов. 98 пойдет на культурно-массовые мероприятия, 308 – на реставрацию объектов культурного наследия. Это «Кузнецкая крепость», кинотеатр «Коммунар», литературно-мемориальный музей Достоевского и ДК «Алюминщик».

К федеральным деньгам еще 190 миллионов добавят областной и местный бюджеты. Во дворце в этом году работы начнут с кровли и фасада, в следующем зайдут внутрь.

Екатерина Носова, и.о. начальника управления культуры: «Реставрацию кинозала в левом крыле здания на 150 мест с выносом помещения операторской, реконструкцию сцены театрального зала, установку акустической системы, охранной и пожарной сигнализации, а также системы видеонаблюдения. Автоматизацию инженерных систем здания. Мероприятия по доступу маломобильных групп населения».

Выход из ситуации со снижением финансирования юбилея в городе нашли в участии в государственных приоритетных проектах. Один из них – программа «Безопасные и качественные дороги».

Андрей Горшенин, начальник управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства: «Новокузнецк получит 1 млрд. 250 млн в 2017 году и 1 млрд 460 млн в 2018 на условиях софинансирования 50% из федерального бюджета. Будут охвачены все районы города и все несущие магистрали. И такие, набившие оскомину, как Хлебозаводская, Ноградская, Ленина, Народная, Ильинское, Заводское шоссе и многое-многое другое. При реализации программы «Безопасные и качественные дороги» за 2 года мы сделаем больше, чем за последние 10 лет».

200 миллионов федеральных и областных средств привлекут для ремонта дворовых территорий по реализации проекта «Городская среда и благоустройство». Возможность получить статус моногорода – тоже шанс на финансирование.

Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка: «Сегодня мы занимаемся подготовкой заявок на строительство объектов инженерной инфраструктуры для реализуемых в Новокузнецке инвестобъектов. Создание больше 3 тысяч постоянных рабочих мест. 95% расходов на обеспечение проектов инженерными сетями будет составлять около 1,5 миллиардов рублей».

Немало мероприятий запланировали для улучшения экологической обстановки. Большой объем приходится на природоохранные программы заводов. Кроме этого, Новокузнецк попал в федеральный проект с расчисткой русла реки Абы.

Ирина Савина, председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов: «Также будут реализовываться инвестиционные проекты в области переработки отходов, введение в работу комплекса по переработке отработанных нефтепродуктов и промышленных отходов».

Предъюбилейный год посвящен ещё и Кузнецкому району. Предприятия помогут благоустроить Саду алюминщиков, заменить механизм на башне с часами, отремонтировать фасады домов, тротуары, освещение улиц. Управление культуры уже разработало план праздничных мероприятий. Фестивали, конкурсы, конференции. Готова концепция праздничного городского оформления и бренд. Основная идея – представить Новокузнецк как современный город с богатой 400-летней историей, готовый к переменам.

Владимир Черепанов, директор компании — разработчика стиля празднования 400-летия Новокузнецка: «Мы создали форму, в которую каждый может включить свое содержание. Мы придумали историю о том, что первая цифра обозначает Кузнецк, всё, что было до 30-х годов. Средняя – всё, что происходило в 30-60-е годы. И последняя цифра обозначает то, что относится к 60-м годам, нашим дням и будущему».

К 400-летию создали специальный сайт. Сейчас он работает в тестовом режиме. Через месяц будет открыт всем желающим. Заветные цифры там можно будет наполнить своими лицами и событиями. Заместитель губернатора Елена Пахомова уже заметила, что поучаствует, и напомнила – подготовка города к юбилею началась еще со сдачи объектов к областному Дню Шахтера, столицей которого Новокузнецк был в 2014-м.

Елена Пахомова, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта: «Вот когда Сергей Николаевич баллотировался на пост главы, он говорил, что я сделаю Новокузнецк вместе, конечно, со своей командой, с новокузнечанами лучшим городом в Сибири. Я понимаю: сейчас уже – в стране. Я сегодня в очередной раз убедилась здесь в том, что задача поставленная, она обязательно будет выполнена. Новокузнечане – настоящие патриоты своего города, которые его любят и которые готовы работать».

Приятными событиями нужно наполнить и каждый из 400 предпраздничных дней. Их отчет стартует 27 мая.