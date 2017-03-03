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    • О проблеме трудоустройства инвалидов (сюжет)

    3 Март 2017 / Общество

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    Как сделать профессиональное образование доступным для инвалидов? И как обеспечить уже получивших образование работой соответствующей квалификации? Сейчас в Кузбассе занят лишь каждый третий инвалид трудоспособного возраста. «Меры по повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда». Эту тему подняли на Межведомственном совещании, которое провел заместитель губернатора Денис Шамгунов в Новокузнецке.

    Все подробности – у корреспондента «10 канала» Дмитрия Чинякина.

     

    Местом для совещания выбрали новокузнецкий гуманитарно-технический колледж-интернат – на сегодняшний день единственное в регионе учебное заведение, направленное на получение профессии людьми с ограниченными возможностями. Регина Щербинина – одна из 200 студентов. Свою будущую трудовую деятельность она решила связать с рекламой и уже в этом году станет дипломированным специалистом.

    Набор специальностей, которые можно получить в колледже, широк. Само название гуманитарно-технический говорит за себя. Что важно, обучение здесь, главным образом, очное. А это уже не какие-нибудь курсы «для галочки». Впрочем, даже получение полноценных знаний и твёрдых навыков ещё не гарантирует выпускникам трудоустройства. И дело здесь не только в малочисленности вакансий, работодатели по закону должны выделять для особых работников определённое количество мест. Проблема гораздо обширнее.  Именно это и собрались обсудить представители исполнительной власти, фонда социального страхования, общественных организаций инвалидов.

    Всё упирается опять же, в наличие – или отсутствие – пресловутой доступной среды. Каждый день добираться до работы и обратно – как на подвиг идти – не каждый сможет. Всего в Кузбассе сегодня 252 тысячи инвалидов. 83 тысячи в трудоспособном возрасте, но работают из них только 25 тысяч. Впрочем, и это хороший показатель, несколько превышающий средний по стране, и весьма существенно по Сибири. Целям трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья служат много программ. Среди них и пилотный проект по возвращению к труду людей, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

    Как бы то ни было, работы впереди ещё много. Удивительный факт – конкурса в единственный в регионе специализированный колледж для инвалидов нет. Более того, педагоги отмечают недобор студентов. Можно всё, конечно, списать на нежелание людей работать. А может быть, они просто, не видя перспектив получить достойную работу, не видят смысла и в учёбе…

     

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