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    • Техника для музея прибыла в Новокузнецк

    3 Март 2017 / Общество

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    Музей военной техники в сквере имени Жукова пополнится новыми экспонатами. Благодаря договоренности губернатора Амана Тулеева их предоставила военная часть, расположенная в Омске.  5 экземпляров вооружения армии 80-90-х годов уже привезли в Новокузнецк. Сейчас они находятся на территории одного из ПАТП. Это самоходная противотанковая пушка, 3 миномета и 100-миллиметровая противотанковая пушка.

    После того, как технику помоют, покрасят, а на улице растает снег, она займет свое место в музее под открытым небом. Для знающих людей в сквере появятся не просто орудия, а, например, «Василек» – такое имя носит один из минометов, и «Гиацинт» – это самоходная пушка. Несмотря на такое мирное название, у нее есть еще одно, народное, –  убийца танков. Это говорит о мощи техники.

    Андрей Федорчук, заместитель главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС: « Не в каждом музее есть подобные экспонаты. Насколько я знаю, вот эта самоходная пушка, она имеется только в Москве в музее и то в двух вариациях. У нас 2С5. А еще есть 2С7. Это более массивная пушка. Наш экземпляр весит 28 тонн. Там экземпляр весит 40 тонн. В будущем, конечно, хотелось бы ту пушку, которая есть в Москве, видеть в нашем музее.  Эта техника участвовала только в учениях. Вот, к примеру, эта самоходная пушка имеет ресурс 300 выстрелов. 300 выстрелов, потом ствол отрезают и ставят новый». 

     

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