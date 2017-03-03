Соцслужба Новокузнецка подвела итоги 2016 г.

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По словам председателя комитета социальной защиты Татьяны Куриловой, усилия работников соцзащиты города высоко оценивают на региональном уровне. На различных профессиональных конкурсах представители Новокузнецка занимают призовые места. Так или иначе за поддержкой к специалистам обращаются почти 40% новокузнечан.

За прошлый год в Новокузнецке более чем на сотню выросло количество долгожителей, к началу 2017 г. их было 636. А вот ветеранов войны и труда за год стало на тысячу меньше, им стараются уделять самое пристальное внимание. А в числе задач – развитие стационарзамещающих технологий. Это услуги сиделок и социальное сопровождение семей, в которых воспитывают ребёнка-инвалида.

Татьяна Курилова, председатель комитета социальной защиты Новокузнецка: «По-прежнему будем уделять большое внимание семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и вся работа, направленная на профилактику неблагополучия. По итогам 2016 года вот та централизация реабилитационной работы дала результаты: количество семей, находящихся в социально опасном положении снизилось на 5%, а вот количество многодетных семей увеличилось на 404, в них почти 1200 детей, это очень хороший показатель».