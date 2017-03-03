4 недели осталось на страхование имущества от паводка

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По данным управления по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации, на 1 марта страховки оформили 15% кузбассовцев, проживающих в зоне возможного подтопления.

Как отметил замгубернатора Денис Шамгунов, это лишь начало страховой кампании, но жителям нужно успеть застраховать подворья за месяц, оставшийся до ледохода. Без полиса все расходы на ремонт, восстановление лягут на плечи собственника, и затраты могут стать неподъемными. В свою очередь, наличие страховки сведет к минимуму возможные убытки.

Замгубернатора призвал кузбассовцев позаботиться о себе и близких и оформить полисы.

При этом по решению губернатора Амана Тулеева кузбассовцы с доходами ниже прожиточного минимума на члена семьи (менее 8 тыс. 748 рублей) будут застрахованы за счет областного бюджета.

Страхование продлится до 1 апреля, поскольку, по закону, с началом паводка оно становится невозможным.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.