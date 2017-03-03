К 100-летию Кемерова направят 2,6 млрд рублей

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На заседании коллегии администрации области глава Кемерова Илья Середюк доложил о ходе подготовки к празднованию 100-летия города, которое будет отмечаться в 2018 году.

Середюк сообщил, что подготовка к юбилею областной столицы началась в 2013 году, когда была создана специальная комиссия. В январе 2017 года распоряжением Правительства РФ утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования под председательством губернатора Амана Тулеева.

Концепция праздника была разработана с учетом пожеланий кемеровчан и утверждена в декабре 2016 года. Она включает следующие основные направления: Кемерово — город новых возможностей, удобный для жизни, современный экономический, культурный и образовательный центр России. План мероприятий по подготовке и празднованию рассчитан на 2016 – 2018 годы. Он предполагает торжественные, информационно-рекламные, издательские, просветительские, историко-культурные, спортивные мероприятия.

В целом, на реализацию торжественных мероприятий и подготовку объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечение города будет направлено около 2,6 млрд рублей. Например, 210 млн рублей планируется затратить на комплексную застройку территории Ботанического сада. В Кемерово появятся 10 новых парков и скверов в разных районах города. Также будут отремонтированы дорожные покрытия на 32 участках улиц, обновлен парк дорожной техники, выполнена реконструкция бульвара строителей, проведен ремонт дворовых территорий. На организационные и праздничные мероприятия будет затрачено 9,5 млн рублей.

Середюк сообщил, что советом директоров Центробанка России одобрен выпуск в 2018 году памятной монеты из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля, посвященной 100-летию города. Ее тираж составит до 2 тыс. экземпляров. В настоящее время ведется разработка эскиза реверса монеты.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.