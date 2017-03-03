Соболезнования семьям горняков, погибших на шахте во Львовской области

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218.

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Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526.

Организация предоставляет услуги спецтехники (экскаваторы, бульдозеры). Тел.: (3843) 32-29-20, 8-950-963-0885, 8-923-637-6021.

Не пропустите! Экскурсия-квест «Помоги мышонку!» в Драмтеатре 4 марта в 11:00. Тел.: 743-043. (6+)

Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55.

«Распадская угольная компания» объявляет набор на ускоренное обучение за счет средств работодателя по профессии «Машинист буровых установок подземный» с последующим трудоустройством и зарплатой от 55 000 руб. Требования: наличие удостоверения, опыт работы по профессиям «Горнорабочий подземный» или «Проходчик». Начало обучения с 13 марта 2017 г. Тел.: (3843) 99-79-96, 99-75-00, (38475) 4-57-50.

Требуются водители (Газель). Тел.: 527-500.

Требуются: повара, кассиры, кухонные рабочие, изготовители полуфабрикатов. Тел.: 8-923-471-5088.

Требуются водители кат. ВСЕ. Тел.: 209-609, 8-962-734-1609.

Реставрация ванн. Тел.: 96-02-94.

Продам сельхозпредприятие на юге Кузбасса (торг). Тел.: 8-905-911-3559.

Стирка ковров. Тел.: 60-01-85.

Требуется отделочник-универсал (опыт работы от 5 лет). Тел.: 8-960-933-1383.

Строим бани. Тел.: 94-14-14.

Организации требуются мастер, прораб, электрогазосварщики 4-5 разрядов, монтажники стальных и железобетонных конструкций 4-5 разрядов (вахта). Тел.: 8-903-908-8541.

Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80.

Торопись зарабатывать! Купим вашу МАКУЛАТУРУ по 4 руб./кг. Тел.: 8-951-178-5142.

На предприятия «Распадской угольной компании» требуются электрослесари подземные, проходчики, МГВМ, горномонтажники подземные, подземные машинисты буровых установок 4-5 разрядов (своевременная и конкурентная заработная плата, полный соцпакет). Тел.: (3843) 99-79-96, 99-75-00, (38475) 4-57-50.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ под залог. Тел.: 601-101.

Требуется водитель автовышки (обучение). Тел.: 45-53-63.

В магазинах «Светофор» тюльпаны — 19,90 руб.

Требуются: машинисты погрузчика, бульдозеристы. Тел.: 8-903-942-1876.

Склады и офисы в аренду (200 руб./кв.м.). Тел.: 338-007.