43% муниципального имущества застраховано от паводка

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В Кузбассе застрахованы от паводка56 объектов. Как сообщает управление по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации, это 10 школ, 5 детских садов, 2 больницы, детско-юношеская спортивная школа, Дом культуры, 32 моста, дамба, котельная.

Муниципалитетам и жителям, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, нужно успеть застраховать имущество до конца марта, поскольку с началом паводка, по закону, страхование прекращается. Без полиса все расходы на восстановление объектов лягут на плечи собственника. В свою очередь, наличие страховки сведет убытки к минимуму.

При этом по решению губернатора Амана Тулеева кузбассовцы с доходами ниже прожиточного минимума на члена семьи (менее 8 тыс. 748 рублей) будут застрахованы за счет областного бюджета.

В Мариинском районе специалисты комплексного центра соцобслуживания напомнили жителям частного сектора о плюсах страхования. Кроме того, в ходе посещения подворий соцработники вручили домовладельцам памятки о правилах поведения при наводнении, проверили готовность «тревожных рюкзаков». Район также завозит медикаменты, продукты питания и предметов первой необходимости на отсекаемую паводком Таежно-Михайловскую территорию. Решен вопрос с Пенсионным фондом о досрочной выплате пенсий жителям с. Таежно-Михайловка, п. Таежно-Александровка, с. Туйла. Определены возможные районы подтопления, маршруты эвакуации, пункты временного размещения.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.