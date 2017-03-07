Наградили бригаду скорой помощи

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Аман Тулеев вручил областные награды бригаде скорой помощи Промышленновской районной больницы.

2 марта в 21.37 часов по местному времени в отделение скорой медицинской помощи больницы поступил вызов к пациенту с переломом руки. На вызов выехала бригада в составе водителя и двух фельдшеров-женщин.

Прибыв на место, медики обнаружили, что пациент и его сын находятся в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшеры обработали руку пострадавшего и собрались транспортировать его до медучреждения. В этот момент между пострадавшим и его сыном произошла ссора, а затем и драка. Кроме того, сын начал словесно угрожать фельдшерам и преградил одной из них путь к выходу. Валентине Харитоновой удалось выбежать и позвать на помощь водителя. Олег Асабин отвлек внимание вооруженного ножом сына, дал возможность убеждать Татьяне Павлюченко, заблокировал дверь дома снаружи и вызвал полицию.

За смелые и решительные действия при исполнении должностных обязанностей, преданность избранному делу и за активную жизненную позицию медалью «За честь и мужество» награжден водитель бригады Олег Асабин, медалями «За веру и добро» — фельдшеры Татьяна Павлюченко и Валентина Харитонова.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.