В Кузбассе прошла акция «Месяц безопасного Интернета»

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Во всех школах, техникумах, колледжах и вузах прошла Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета».

В рамках акции во всех образовательных учреждениях были организованы тематические уроки и конкурсы на тему информационной безопасности детей и подростков, их цифровой грамотности.

Кроме того, вопросы безопасности детей в сети интернет обсуждались на уроках информатики, классных часах, общешкольных и классных родительских собраниях.

В техникумах и колледжах особое внимание педагоги уделили посещению социальных сетей, провели уроки–диспуты «Неформальные молодежные организации», «Социальные сети: плюсы и минусы».

В областном департаменте образования и науки отметили, что в вузах регулярно проводятся постоянные мониторинги информационных ресурсов студенческих объединений в сети интернет (сайты, группы в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», микроблоги) на предмет наличия материалов, комментариев идеологического и пропагандистского характера.

Кроме того, для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних при использовании интернета, защиты их от распространения негативной информации во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях области внедрена и успешно используется контентная фильтрация, которая исключает доступ обучающихся и педагогов к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.