8 марта в Кузбассе родились 64 ребёнка

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В Международный женский день в Кемеровской области родились 32 мальчика и 32 девочки.

Больше всего детей 8 Марта появилось на свет в Кемерове — 15 младенцев, Новокузнецке — 10, в Прокопьевске — 9, Киселёвске — 6 и Осинниках — 4. Два новорождённых — в Гурьевском районе. В областном клиническом перинатальном центре имени Л.А. Решетовой родилось 6 детей.

По распоряжению губернатора Амана Тулеева была объявлена областная акция «Родился ребенок», в рамках которой все женщины, родившие детей в Международный женский день, получат по 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Такие акции проводятся по инициативе Тулеева с 2000 года. Они проходят пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

С 1 июня 2014 года по предложению губернатора новорожденным, которые появляются на свет в даты акции «Родился ребенок», стали вручать медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой». Медальон изготовлен из серебра высшей пробы. На главной стороне медальона изображены контур и герб Кемеровской области, на оборотной стороне — мать и младенец. К медальону прилагается сертификат.

ДЛЯ СПРАВКИ. 8 марта 2016 года в Кузбассе родилось 82 ребёнка – 46 мальчиков и 36 девочек.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.