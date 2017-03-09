Кузбасс получил подарок от РГО

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В Кемеровскую областную библиотеку для детей и юношества поступило 90 комплектов книг из серии «Великие русские путешественники» на общую сумму 650 тыс. рублей.

В комплекте – 17 прекрасно иллюстрированных томов, посвященных необыкновенным историям путешествий В.К. Арсеньева, П.К. Козлова, М.П. Лазарева, Ф.П. Литке, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.А. Северцова, Э.Э. Ухтомского и др.

В ближайшее время книги отправятся в 81 детскую библиотеку Кемеровской области.

Это не первый подарок Русского географического общества юным читателям. Масштабный благотворительный книжный проект стартовал в 2013 году. Начало проекту положили книги о путешествиях Н.Н. Миклухо-Маклая, И.Ф. Крузенштерна, И.А. Гончарова, А. Никитина, Ф.Ф. Беллинсгаузена, Ф.П. Врангеля и др. В 2014 году комплекты из первых 15 томов были переданы детским библиотекам Кузбасса.

ДЛЯ СПРАВКИ. Русское географическое общество основано императором Николаем I в 1845 году. В 2009 году президентом Русского географического общества избран Сергей Шойгу. В 2010 году сформирован представительный по составу участников Попечительский совет под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.