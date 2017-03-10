ЭКОНОМИКА: о ценах на продукты и кому заметен кризис

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Пейте дети молоко, если это не подделка… Четверть молочных продуктов в России оказалась фальсифицированной. Об этом рассказали в Счётной палате со ссылкой на Россельхознадзор. В частности продукцию называют некачественной из-за использования растительных жиров, в том числе пальмового масла. Высокий оборот молочного фальсификата замечен в Санкт-Петербурге, Ивановской, Магаданской и близкой Кузбассу Новосибирской области.

Кстати, литр пастеризованного молока в Новокузнецке стоит 48 рублей 66 копеек. Это в среднем, по итогам февраля. В январе он стоил на 50 копеек дешевле. Что касается других цен, по данным Новокузнецкого отделения Госстатистики, в последний месяц зимы повысились цены на капусту на 5,5%, лук репчатый – на 4,6%, морковь и творог – на 3,5%, сметана примерно – на 3%. Зато стали дешевле яблоки, а также шлифованный рис, сигареты и сахар.

Силовики и чиновники кризиса не замечают… Исследование проводили эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Вопрос был следующий: как изменилось за последнее время экономическое положение страны? И понятно, что каждый судил по своему личному достатку. Так вот, более половины занятых в промышленности отметили ухудшение ситуации в той или иной мере. В образовании, здравоохранении, торговле пессимистов чуть меньше. Ну а среди силовиков и чиновников тех, кто видит кризис, только треть…