Внимание! Изменения в законодательстве!

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС России №4 по Кемеровской области) обращается к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, торгующими пивом и другими слабоалкогольными напитками без применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

В связи с вступлением в силу Статьи 16 Закона 171-ФЗ, с 31 марта 2017 данные налогоплательщики обязаны начать применять ККТ. Для применения ККТ ее необходимо зарегистрировать в налоговых органах.

По информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области.