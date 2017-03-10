В Кузбассе определены ареалы обитания лосей и косуль

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Территории Горскинского и Салаирского заказников с вертолета осмотрели заместитель губернатора Алексей Кожевин, начальник областного департамента по охране объектов животного мира Павел Степанов, сотрудники Росгвардии и полиции.

Во время облета были определены два ареала обитания лосей и один – косуль: около 20 особей лосей и 30 косуль. Но, по следам животных, можно предположить, что их количество значительно больше – до 100 и тех и других.

«В результате обильных снегопадов зимой 2016—2017 года лоси и косули сконцентрировались в определенных местах и не могут активно мигрировать по территории области. В такое время животные становятся более уязвимы для браконьеров. Поэтому на этих участках и будут сконцентрированы маршруты патрулирования отрядов из сотрудников департамента и правоохранителей», — отметил Степанов.

Начальник департамента привел неутешительную статистику: с начала 2017 года в регионе были зафиксированы факты незаконной добычи 7 лосей и 27 косуль (в 2016 году 16 лосей и 5 косуль).

Особый режим патрулирования закончится с таянием снега, когда животные начнут миграцию. Косули могут передвигаться по территории области, а лоси начнут движение в сторону Алтайского края.

Как подчеркнул Павел Степанов, в регионе стабильно ведутся учет и охрана животных, а в зимний период — подкормка. В кормушки на «зимних стоянках» выкладывается сено, засыпается зерно, овес. Немаловажную роль для косуль и лося играет также минеральная подкормка. Солонцы располагаются у каждой кормушки, но могут находиться отдельно, так как животные посещают их весь год, а не только зимой. Период подкормки продлится до конца марта.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.