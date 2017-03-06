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    • Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2017 года

    6 Март 2017 / Образование

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    Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

    В соответствии с расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в 3 этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

    Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

    Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

    ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

    Как и в прошлом году,  в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по  отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

    По информации пресс-службы департамента образования и науки Кемеровской области.

     

    ДЛЯ СПРАВКИ: ГВЭ — государственный выпускной экзамен и проводится при помощи тестов, билетов, заданий. Как и стандартный ОГЭ, он начал использоваться в среднеобразовательных заведениях с 2002 года и на сегодняшний день выступает обязательной аттестацией для учеников 9-го и 11-го класса.

    В сущности, ГВЭ служит аналогом основного государственного экзамена, однако предназначен для определенной категории учащихся и имеет некоторые отличия. Список учащихся определяется приказами Минобрнауки РФ и включает школьников, которые проходят обучение в воспитательных заведениях закрытого типа, учреждениях пенитенциарной системы, а также учеников с ограниченными возможностями. К последним относятся дети с психическими либо физическими недостатками – глухонемые, плохо видящие, имеющие тяжкие речевые нарушения, болезни двигательного аппарата, включая инвалидов разных групп. Чтобы принять участие в экзаменах, ученики или их родители (опекуны) должны до 1 марта написать заявление на сдачу с указанием списка избранных предметов и предоставить документы, подтверждающие невозможность участвовать в обычной аттестации. Это может быть заключение медицинской комиссии либо справка об инвалидности.

     

     

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