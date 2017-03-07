Кузбасские студенты вышли в призеры

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Студент института энергетики КузГТУ Владимир Скворцов представлял Кузбасс на Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер XXI века», которая проходила в Ростове-на-Дону.

В ней принимали участие активисты учебных заведений из разных регионов страны. Программа включала в себя интеллектуальные занятия, деловые игры, мастер-классы и тренинги, творческие, спортивные, культурно-массовые мероприятия.

В рамках школы состоялся финал всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. В 2017 году для участия в конкурсе было подано 505 заявок в 14 номинациях. Владимир Скворцов разделил III место с участниками из Сыктывкарского государственного университета и Ставропольского государственного аграрного университета в номинации «Лучший руководитель студенческого СМИ».

Кроме того, студентка КемГСХИ Наталья Шарыпова заняла III место во всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету и налогообложению «Системы Главбух». В КемГСХИ отметили, что до участия во всероссийской олимпиаде Наталья Шарыпова одержала уверенную победу на региональном этапе. В состязаниях принимали участие более 1300 студентов из 87 вузов страны.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.