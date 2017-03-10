Николь Лысак победила в конкурсе «Ученик года-2017»
По данным областного департамента образования и науки, подведены итоги очного тура межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области. По итогам всех испытаний победителем стала Николь Лысак, учащаяся 11 класса ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» (Кемерово).
В очном этапе конкурса приняли участие школьники, набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе конкурсного отбора из 10 муниципалитетов области: Кемерова, Осинников, Берёзовского, Ленинска- Кузнецкого, Прокопьевска, Мысков, Анжеро-Судженска, Тяжинского, Прокопьевского района, пгт Краснобродского.
Напомним, конкурсные задания очного этапа включали презентацию участника «Оставь свой след…», домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли», конкурс «Я – лидер», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…».
По решению жюри Николь будет представлять Кемеровскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года-2017» в Ульяновске в конце марта 2017 года.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.